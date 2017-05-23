نتنياهو يعبر عن أمله في زيارة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،عن أمله في زيارة المملكة.

جاء ذلك في تغريدة كتبها على حسابه الخاص بتويتر قال فيها موجهاً حديثه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب :طرتم من الرياض إلى تل أبيب. نتمنى أنه يأتي اليوم الذي يستطيع رئيس وزراء إسرائيل أن يطير من تل أبيب إلى الرياض.