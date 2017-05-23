نتنياهو يعبر عن أمله في زيارة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نتنياهو يعبر عن أمله في زيارة المملكة
عبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،عن أمله في زيارة المملكة.
جاء ذلك في تغريدة كتبها على حسابه الخاص بتويتر قال فيها موجهاً حديثه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب :طرتم من الرياض إلى تل أبيب. نتمنى أنه يأتي اليوم الذي يستطيع رئيس وزراء إسرائيل أن يطير من تل أبيب إلى الرياض.
ابو لما[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 14 دقيقة
عشم ابليس بالجنه ماباقي الا انت تدنس ارض الحرمين.
محمد[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 13 دقيقة
تخسي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4201 ] نشر منذ 9 دقائق
لما تشوف حلمة ودنك يكفيك ال ثلاثة حروف الاوليه من اسمك اجمعوها ن ت ن
م ح م د[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 8 دقائق
حلم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26835 ] نشر منذ 6 دقائق
ايهبا الخسيس ,,,,
الشريف[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 دقيقتين
بدل ما تطير للرياض تطير لجهنم
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. ❤[ عدد التعليقات: 7665 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ترامب هذا فتح عليناا باب 😑