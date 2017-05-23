 نتنياهو يعبر عن أمله في زيارة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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نتنياهو يعبر عن أمله في زيارة المملكة

نتنياهو يعبر عن أمله في زيارة المملكة
طلال الغامدي(صدى):

عبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،عن أمله في زيارة المملكة.

جاء ذلك في تغريدة كتبها على حسابه الخاص بتويتر قال فيها موجهاً حديثه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب :طرتم من الرياض إلى تل أبيب. نتمنى أنه يأتي اليوم الذي يستطيع رئيس وزراء إسرائيل أن يطير من تل أبيب إلى الرياض.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 14 دقيقة

عشم ابليس بالجنه ماباقي الا انت تدنس ارض الحرمين.

[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 13 دقيقة

تخسي

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 8 دقائق

حلم

[ عدد التعليقات: 26835 ] نشر منذ 6 دقائق

ايهبا الخسيس ,,,,

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 دقيقتين

بدل ما تطير للرياض تطير لجهنم

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