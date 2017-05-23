أمير الشمالية يستمع لمشاكل معلمات عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية، عدد من المعلمات وذلك بعد أن تقدمن بطلب لمقابلة سموه في القسم النسائي في إمارة المنطقة.

واستمع سموه إلي أكثر من 20 معلمة في قصر الإمارة بعرعر، حيث أكداً المعلمات لسموه بأنهن معلمات من مدينة عرعر ويعملن خارج المدينة في عدة مناطق ومحافظات ومتضررات من حركة النقل الخارجي لعدة سنوات، حيث أنه في عام 1437هـ بلغت نسبة النقل 60% والتي تعد أكبر حركة نقل بتاريخ الوزارة، وبالرغم من هذه النسبة الجيدة إلا أن المعلمات الراغبات في النقل لعرعر لم يحالفهن الحظ بالدخول إلا أعداد قليلة بلغ عددهم 70 معلمة من كافة التخصصات بعكس المناطق الأخرى.

وقالت المعلمات، ” تقدمنا بالمطالبة مع المعلمين العام السابق وقامت الوزارة بحركة تصحيحية لكنها شملت معلمين يرغبون النقل بعرعر فقط ولم تشملهن، وتفاجأ المعلمات العام الحالي بأنه لم يتم نقلهن وارقامهن لم تقل بل زادت ” .

ووعد سمو الأمير المعلمات، برفع ذلك للوزارة والوقوف مع جميع المواطنين والمواطنات لتوفير كافة سبل الراحة.