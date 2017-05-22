⁠⁠⁠⁠⁠الخارجية اليمنية تحمل الانقلابيين مسئولية محاولة اغتيال المبعوث الأممي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

حملت وزارة الخارجية اليمنية، قوى الانقلاب المسئولية كاملة عن محاولة الاغتيال التي استهدفت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم: لا يمكن لأي طرف ان ينفذ هكذا اعتداء في قلب العاصمة صنعاء التي تحكمها القوى الانقلابية بالحديد والنار دون ترتيب وتنسيق مسبق مع القيادات العليا لقوى الانقلاب..

وأشار البيان إلى أن الاعتداء يأتي في الوقت الذي يبذل فيه المبعوث الاممي مساعيه من اجل السلام وتجنيب المواطنين اليمنيين ويلات الحرب.