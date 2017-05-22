بالصور.. صحفي عماني يستغل قمة الرياض ويلتقط " سيلفي " مع عدد من الزعماء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

التقط الصحفي العماني حمود الطوقي عددا من صور ” السيلفي ” نشرها على حسابه في ” تويتر ” ، مسغلاً حضوره لتغطية القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

ويظهر القوطي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب،و الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما حرص القوطي على التصوير مع الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا ترامب.