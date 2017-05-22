كير يوقف إطلاق نار أحادياً ويفرج عن معتقلين بحثاً عن السلام - صحيفة صدى الالكترونية

جوبا(صدى):

أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وقف إطلاق النار من جانب واحد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بالتزامن مع انطلاق عملية الحوار الوطني بالعاصمة جوبا اليوم الاثنين.

وأعلن سلفاكير وقف إطلاق النار من جانب واحد في العاصمة جوبا، قائلاً “ إنه سيتم إجراء حوار وطني في محاولة لإحلال السلام في البلد الذي مزقته الحرب ” .

واستبعد كير نائبه السابق رياك مشار الذي يقود حركة التمرد. وتابع: “ اذا ترك مشار العنف، سيكون على الفور جزءاً من الحوار ” ويعتقد أن مشار يتواجد حالياً في جنوب أفريقيا.

ويشك النشطاء في إمكانية استمرار وقف إطلاق النار نظراً لأن كير استبعد خصومه السياسيين، كما أعلن كير الإفراج عن السجناء السياسيين كبادرة حسن نية للحوار.

ويعاني جنوب السودان من صراع عسكري بعدما تحول خلاف بين كير ونائبه السابق مشار إلى أعمال عنف في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 3.5 مليون شخص.