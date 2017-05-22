بالفيديو .. الكاميرا تفضح خلاف ميلانيا و ترامب بعد مغادرتهما الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رصدت الكاميرات لقطة تناقلتها صحفٌ أميركية وعالمية لدفع زوجة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يد زوجها بعيداً ،عند محاولته الإمساك بيدها لدى استقبالهما في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب اليوم .

وتعتبر المشاكل الاسرية في العائلة الرئاسية حديث متكرر للصحافة هناك؛ حيث قال خبراء في لغة الجسد أن تصرفات ميلانيا في يوم تنصيب دونالد ترامب رئيساً كشفت عن حال ” برود ” تمرّ به علاقتهما،حينها، التفت الرئيس إلى زوجته وعائلته بسعادة، فرسمت ميلانيا ابتسامةً صفراء على وجهها، سرعان ما اختفت فور التفاف ترامب إلى الجهة الأخرى.

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