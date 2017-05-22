 بالفيديو .. الكاميرا تفضح خلاف ميلانيا و ترامب بعد مغادرتهما الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو .. الكاميرا تفضح خلاف ميلانيا و ترامب بعد مغادرتهما الرياض

بالفيديو .. الكاميرا تفضح خلاف ميلانيا و ترامب بعد مغادرتهما الرياض
نورة الشهري(صدى):

رصدت الكاميرات لقطة تناقلتها صحفٌ أميركية وعالمية لدفع زوجة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يد زوجها بعيداً ،عند محاولته الإمساك بيدها لدى استقبالهما في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب اليوم .

وتعتبر المشاكل الاسرية في العائلة الرئاسية حديث متكرر للصحافة هناك؛ حيث قال خبراء في لغة الجسد أن تصرفات ميلانيا في يوم تنصيب دونالد ترامب رئيساً كشفت عن حال ” برود ” تمرّ به علاقتهما،حينها، التفت الرئيس إلى زوجته وعائلته بسعادة، فرسمت ميلانيا ابتسامةً صفراء على وجهها، سرعان ما اختفت فور التفاف ترامب إلى الجهة الأخرى.

لمشاهدة الفيديو من هنــــــا .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 8 دقائق

ما ادري ليه أحس إن مشاكلهم سحابة صيف عابره أما حنا لو تزعل عليك زوجتك ما تخلي واسطه ولا خشم ما تبوسه وبالأخير تقول لك ترا بأرجع لك مو عشانك عشان العيال 😡😡😡😩😩😩

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