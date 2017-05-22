مدرب النصر السابق ينتقل للدوري الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يستعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكية عن طريق تدريب فريق فينيكس، بداية من الموسم المقبل، خلفا للمدرب فرانك يالوب الذي استقال في شهر أبريل الماضي.

وتوصل كارتيرون لاتفاق شبة نهائي مع إدارة نادي فينيكس الأمريكي، ومن المنتظر الإعلان عن التعاقد بينهما بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأمريكي أن كارتيرون سيبدأ مسيرته يوم 5 يونيو المقبل مع فينيكس الذي تأسس عام 2013.