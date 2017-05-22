وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين في سجون الحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

نظمت رابطة أمهات المختطفين في سجون الحوثيين، وقفة احتجاجية، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن، بعد تعرض الكثير منهم لعمليات تعذيب وحشية داخل السجون، وإهمالٍ متعمد للرعاية الصحية .

وأكد بيان صادر عن الرابطة أن الأكاديمي المختطف لطف الله الفراصي (60 سنة)، كان قد أجرى عملية قلب مفتوح قبل الاختطاف ويحتاج إلى رعاية صحية عالية.

وترفض المليشيا الانقلابية إطلاق سراحه أو تقديم الرعاية الصحية له، كما فقد المختطف فارس مذكور، القدرة على الحركة وبحاجة إلى عملية طارئة لعموده الفقري .