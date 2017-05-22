إيطاليا توقع اتفاقا مع ليبيا وتشاد والنيجر لوقف تدفق المهاجرين - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

عقد اليوم الإثنين، اجتماع وزراء داخلية إيطاليا، وثلاث دول إفريقية، اتفق خلاله على إقامة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين في كل من تشاد والنيجر.

وحضر الاجتماع ماركو مينيتي، وتشاد أحمد بشير، وليبيا، محمد عارف خوجة والنيجر محمد بازوم، بمقر وزارة الداخلية الإيطالية في روما.

وصدر بيان عقب الاجتماع قال: “ اللقاء يهدف لتعزيز التعاون من أجل الشروع في فرض ضوابط على الحدود الجنوبية الليبية، التي يمر عبرها المهاجرون باتجاه السواحل للإبحار نحو إيطاليا ” ، وإن “ المجتمعين اتفقوا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، ولمواجهة الإتجار بالبشر؛ لضمان أمن الحدود، ودعم تشكيل وتعزيز قوات حرس الحدود عن طريق إنشاء شبكة من الاتصالات بينها ” .

وبحسب البيان شمل الاتفاقل على “ دعم تكوين مراكز لاستقبال المهاجرين وفقا للمعايير الإنسانية الدولية في النيجر وتشاد والمساعدة في إدارة المراكز الموجودة في ليبيا، وتعزيز تنمية اقتصاد شرعي بديل عن ذلك المرتبط بالإتجار غير المشروع مع إشارة خاصة إلى الاتجار بالبشر ” ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تشاورية مشتركة من الوزراء المجتمعين لمتابعة تنفيذ الأهداف المذكورة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية، أعلنت في 11 مايو الجاري، ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد لمستويات قياسية بعد وصول 45 ألفاً و101 شخصاً منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع 31 ألفاً و 258 مهاجر، وصولوا في ذات الفترة من السنة الماضية 2016.