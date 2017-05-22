" تداول " تكشف عن تعديلات جديدة للأوراق المالية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وافقت شركة السوق المالية السعودية ” تداول ” ، اليوم الإثنين، على تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية بقرار مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان لها: أنه سيتم بناءً على الإجراء الجديد تقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية وإضافة نطاقات سعرية جديدة ابتداءً من تداول يوم الأحد 4 يونيو 2017 حسب التالي:

• وحدة تغير السعر 0.01 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار أقل من 10 ريالات.

• وحدة تغير السعر 0.02 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 10 إلى 24.98 ريال.

• وحدة تغير السعر 0.05 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 25 إلى 49.95 ريال.

• وحدة تغير السعر 0.10 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 50 إلى 99.90 ريال.

• وحدة تغير السعر 0.20 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 100 ريال وأكثر.

وبينت أنه سيتم تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية المدرجة التالية:

• أسهم السوق الرئيسية

• أسهم (نمو- السوق الموازية)

• الصناديق العقارية المتداولة

• صناديق المؤشرات

• أسهم حقوق الأولوية المتداولة