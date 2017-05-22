⁠⁠⁠⁠⁠توريه يرغب فى الاستمرار مع مانشستر سيتى حتى مع تخفيض راتبه - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد النجم الإيفواري المخضرم يايا توريه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لن يرحل عن صفوف السيتزنزغم تلقيه عرضا للانتقال الى الدوري الصيني فى الموسم المقبل.

ويحصل توريه على راتب 300 ألف إسترليني أسبوعيًا مع المان سيتي لكنه سيضطر لتقليل راتبه في حالة الاستمرار في ملعب الاتحاد فى الموسم المقبل.

وقال توريه – في تصريحات نقلتها صحيفة (ص) الانجليزية – ” بالنسبة لي، إن الأمر لا يتعلق بالأموال ولكن بالجمهور، ولذلك ربما استمر مع مانشستر سيتي، لكني لم أحسم قراري بعد ” .

وأضاف ” أرغب في الاستمرار هنا لفترة طويلة ولو اعتزلت مع السيتي فإن هذا سيكون شيئًا جيدًا، لأنني لا أرى نفسي بقميص فريق آخر ” .

كما قال توريه ” إن علاقتي بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا دائمًا كانت جيدة حتى في الأوقات الصعبة، وهو يعلم جيدًا أنني أبذل قصارى جهدي لخدمة الفريق الإنجليزي حتى لو لعبت 10 أو 20 دقيقة في المباراة ” .

واختتم توريه تصريحاته بقوله ” أود دائمًا المشاركة في كل مباريات الموسم، ولكن قرارات اللعب بيد المدرب ويجب احترامها ” .