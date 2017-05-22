25 ألف زائر في فعاليات «الترفيه» بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قالت الهيئة العامة للترفيه، إن 25 ألف زائر، حضروا الفعاليات التي أقيمت في الرياض الأسبوع الماضي.

وأقيم الجمعة الماضية فعالية بسباق الأبطال للسيارات باستاد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما أقيمت يوم السبت 20 مايو 2017 مباراة كرة القدم الاستعراضية التي استضاف فيها نادي الهلال فريق كوزموس الأمريكي بمشاركة نجوم الهلال القدامى، وصاحبت المباراةَ فقرةُ العرض المظلي وعروض المهارات الاستعراضية التفاعلية للاعبين العالميين، وكان عدد الحضور أكثر من 13 ألف مشجع.

وأضافت الهيئة، أنه أقيم في فندق الريتزكارلتون معرض الفن السعودي المعاصر الذي يستمر 3 أيام، ويستعرض نماذج من أعمال 17 فنانًا وفنانة سعوديين في برنامج جسور لتعزيز الحوار الثقافي الهادف بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية كأفراد وشعوب وإبراز المهارات الفنية السعودية، هذا وشرفه بالحضور والتجول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.