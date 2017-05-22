احالة عدد من الكوادر الطبية بمستشفيي رأس تنورة وصفوى للتحقيق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رصد مدير صحة الشرقية،الدكتور صالح السلوك،خلال زيارته،لمستشفيي رأس تنورة وصفوى عدد من الملاحظات، أبرزها عدم وجود بعض الكوادر المختصة، و طلب سجلات الحضور والانصراف للتدقيق عليها وأحالها للإدارات المختصة لإجراء اللازم .

وأحال عدداً من الكوادر الطبية المختصة بعدما لاحظ تغيبهم عن العمل، مشدداً على جميع العاملين لا سيما المتعاملين مباشرة مع المرضى بوجوب إعطاء أوقات الدوام الرسمي حقها ومراعاة عدم تعطيل سير إجراءات خدمة المستفيدين.

وطالب بالعمل على ضرورة تدريب ممرضات أقسام المستشفيين لا سيما حديثات التكليف والتعيين بهدف الارتقاء بجودة العمل وتطوير وإزالة الحواجز الزجاجية في كاونترات الاستقبال والصيدلة، تسهيلاً للمراجعين.

و شملت الجولة أقسام الطوارئ وعددا من الأقسام الفنية والإدارية والخدمات المساندة.

والتقى السلوك خلال جولته بعدد من المراجعين واستطلع آراءهم حول الخدمات المقدمة لهم واجتمع بعدها بإدارات تلك المستشفيات.