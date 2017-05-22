⁠⁠⁠⁠⁠تحديد موعد صرف تعويضات توسعة الحرم النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حددت وزارة المالية في فرعها بمنطقة المدينة المنورة، موقعاً لمراجعة العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف،تمهيداً لصرف التعويضات المتأخرة في إحياء عدة مجاورة للمسجد النبوي الشريف.

وسوف تنهي المالية خلال الأسبوع الحالي بعض إجراءات التعويضات لملاك العقارات ، وتبدأ بصرفها عند استكمال الإجراءات بشكل رسمي، والإعلان عن ما تبقى من تعويضات في جميع مراحل مشروع التوسعة.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر جميع الجهات المعنية بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لكل ما يتعلق بمشروعات توسعة المسجد النبوي، وكان أكد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة أن اللجنة المشكلة لهذا الشأن، بصدد الانتهاء من أعمالها.