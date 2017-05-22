انتهاء التحقيق مع الدكتورة الراقصة بسبب ازدراء الأديان - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

انتهت لجنة من الشئون القانونية والإدارية بجامعة السويس، برئاسة عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، من التحقيق مع الدكتورة منى البرنس أستاذ الأدب الإنجليزى بالجامعة، والمعروفة إعلاميا بالدكتورة الراقصة.

واستمرت التحقيقات معها لمدة 5 أيام متواصلة، قام من خلالها المحقق بسؤال الدكتورة عن جميع الاتهامات الموجهة إليها من بينها العيب فى الذات الإلهية داخل الحرم الجامعى والإساءة للمهنة التعليمية لأستاذة جامعة وازدراء الأديان.

وانتدبت جامعة قناة السويس عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، للتحقيق مع الدكتورة منى البرنس، داخل مقر الجامعة، والذى يحيل تقريره عقب انتهاء التحقيقات إلى رئيس جامعة السويس، ثم يتم إحالة التقرير إلى مجلس تأديب الجامعة.

وكانت إدارة كلية الآداب اتهمت البرنس بانقطاعها عن العمل داخل الجامعة، وأنها غير ملتزمة، مما يؤثر على العملية التعليمية داخل الكلية.