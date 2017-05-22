كشف حقيقة تخلف «بانون» و«بريبوس» عن مرافقة ترامب لإسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف موقع ” سي إن إن ” الأمريكي، إن كلا من ” رينس بريبوس ” أمين عام البيت الأبيض، وستيف بانون أحد كبار المستشارين، غادرا إلى واشنطن من الرياض، ولم يرافقا الرئيس ترامب خلال زيارته إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ” سارة هاكبي ساندرز ” ، إن بريبوس كان مخططًا له القدوم إلى المحطة الأولى المملكة، ثم يعود لأمور تتعلق بطرح الميزانية.

وبالمثل أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن مغادرة بانون كان مقررًا لها ليلة الأحد حتى يتمكن من تولي منصبه صباح اليوم.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المغادرة المبكرة من شأنها أن تمنح بريبوس الوقت الكافي للتخطيط لعودة الرئيس.