أثار ضارة جداً من شرب الماء البارد .. تعرف عليها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حذر الدكتور،فهد الخضيري، أستاذ تخصص المسرطنات من شرب الماء البارد لما له من أضرار عديدة على صحة الانسان.

واوضح الخضيري أن شرب الماء البارد يسبب التهاب اللوزتين واضطراب الامتصاص والهضم وتتأثرالاوعية.

و أوصى الخضيري بشرب الماء الصحي ، والذي يكون بحرارة الجسم او اقل قليلاً.

وكتب الخضيري تدوينة على حسابه الشخصي ” بتويتر ” قال فيها : عود نفسك لشرب الماء بحرارة جسمك او اقل قليلاً ( فهو الصحي) الماءالبارد جداً له اضرارمنها التهاب اللوزتين واضطراب الامتصاص والهضم وتتأثر الاوعية.