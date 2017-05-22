 ⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. رئيسة وزراء بنغلاديش تزور المسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. رئيسة وزراء بنغلاديش تزور المسجد النبوي

⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. رئيسة وزراء بنغلاديش تزور المسجد النبوي
نايف السالم(صدى):

وصلت رئيسة الوزراء البنجلاديشية حسينة واجد، اليوم الإثنين، إلي المسجد النبوي بالمدينة المنورة، يرافقها عدد من المسؤولات والمسؤولين.
وكان في استقبال رئيسة الوزراء، قائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
وقامت حسينة واجد بأداء الصلاة في المسجد النبوي، وتشرفت بزيارة قبر الرسول – صلى الله عليه وسلم – والسلام عليه.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله يكتب لها الأجر بس

لييييييش مَ حد علمها كيف تغطي شعرها بالمسجد 😳

[ عدد التعليقات: 26814 ] نشر منذ 32 دقيقة

كفو ياشيخه حسينه واحد ، بارك الله فيكِ وإن شاء الله زياره مقبوله ,, آمين ,,

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