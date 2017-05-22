الرقابة و التحقيق تكشف المسؤولين عن حادثة رمي و تمزيق الكتب في تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أكدت هيئة الرقابة والتحقيق مسؤولية قائد مدرسة أبوبكر الرازي الابتدائية في تبوك ووكيلها والمعلم المناوب عن حادثة رمي وتمزيق الكتب والدفاتر أمام المدرسة.

واوضحت انهم خالفوا الدليل الإجرائي والتنظيمي لمدارس التعليم العام في الإصدار الثالث والمعمم برقم 37688247 وتاريخ 1437/4/15ھ، وعدم اتخاذ أي إجراء في حينه لمنع ماحدث.

وقالت ” الهيئة ” في خطاب رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين، موجه لوزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى،أنها ماضية في استكمال إجراء التحقيق بالحادثة ،مضيفةً أنها قامت وفق اختصاصها بجولة رقابية على المدرسة، مطالبة وزارة التعليم إفادتها عن ما تنتهي إليه الإجراءات من متابعة وتحقيقات في الموضوع وفقًا لاختصاصها.

وكان قد انتشر مؤخراً مقطع فيديو يظهر طلاب المدرسة المذكورة وهم يقومون برمي و تمزيق كتبهم الدراسية في الشارع امام المدرسة، وهو ما اثار موجة من كبيرة من الغضب في حينها،اتبعها وزير التعليم باعفاء قائد المدرسة وتشكيل لجنة للتحقيق في لأمر.