منسوبو تعليم عسير يزورون أمير المنطقة ونائبه - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير أن الأمن الفكري من الضروريات الأمنية لحماية المكتسبات، والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن، وأنه الأساس للأمن الوطني وإحدى الركائز الأساسية لحماية العقول من الاختراق، لافتا إلى أن الأمن مطلب ضروري وحاجة إنسانية ملحة ونعمة من أجل النعم، لا تستقيم الحياة بدونه .

مؤكداً سموه أن المعلم والمعلمة هما الجسر الحقيقي للوصول إلى الطلاب والطالبات لإيصال أهمية التوعية في الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال، وعليهما دور في تنمية المجتمع في شتى المجالات، ويحملان رسالة سامية في تربية النشء الذين هم بناة المستقبل الواعد .

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم بمكتبه بالإمارة مدير عام والتعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان، يرافقه مدراء مكاتب التعليم بمحافظات المنطقة .

كما تسلم سموه من مدير عام والتعليم بالمنطقة , تقريرا عن برامج وحدة التوعية الفكرية بتعليم عسير ” حصانة ” , والذي يهدف على تحصين أفكار الطلاب والطالبات وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة في نفوسهم .

من جانبه قدم مدير تعليم عسير شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال , مثمنا ما استمع إليه وكافة مديري المكاتب من توجيهات لكل ما من شأنه خدمة المنطقة وأبنائه وبناته الطلاب .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة منسوبو التعليم في المنطقة يتقدمهم المدير العام للتعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، الذين قدموا للسلام على سموه الكريم وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لأمير منطقة عسير .

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة عسير بالجميع , مقدما شكره وتقديره لكافة منسوبي تعليم عسير على التهنئة ، مستعرضا سموه ما يحظى به التعليم في المنطقة من اهتمام كبير من ولاة الأمر- حفظهم الله – , مؤكدا الدور المهم والفعال للتعليم في الرؤية الشاملة وبرنامج التحول الوطني، مثمناً ما يبذله تعليم عسير من جهود لخدمة الطلاب والطالبات، والعملية التعليمية بالمدارس التابعة لها.

من جانبه عبر مدير تعليم عسير عن خالص شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال ، مثمنا ما استمع إليه من توجيهات لكل ما من شأنه خدمة المنطقة ، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير .