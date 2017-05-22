إصابة ممثل مصري بكسر في الظهر بعد سقوطه من أعلى حصان - صحيفة صدى الالكترونية

إصابة ممثل مصري بكسر في الظهر بعد سقوطه من أعلى حصان
أصيب الممثل المصري خالد النبوى، بكسر فى إحدى فقرات الظهر، بسبب سقوطه من أعلى حصانه أثناء تصويره في مسلسله الجديد ” واحة الغروب ” .
وكان النبوي يجرى بالحصان، وسط الأراضى الجبلية، وسقط أرضًا على صخرة، ما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات الشديدة قبل أن يكتشف الأطباء إصابته بكسر فى إحدى فقرات الظهر.
يجسد ” النبوى ” دور الضابط محمود عبد الظاهر، وهى شخصية مركبة للغاية ، وقدمها بشكل مختلف من خلال هذا الدور، إذ أطلق شاربه، مع ممارسة بعض الألعاب الرياضية.
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