إصابة ممثل مصري بكسر في الظهر بعد سقوطه من أعلى حصان - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أصيب الممثل المصري خالد النبوى، بكسر فى إحدى فقرات الظهر، بسبب سقوطه من أعلى حصانه أثناء تصويره في مسلسله الجديد ” واحة الغروب ” .

وكان النبوي يجرى بالحصان، وسط الأراضى الجبلية، وسقط أرضًا على صخرة، ما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات الشديدة قبل أن يكتشف الأطباء إصابته بكسر فى إحدى فقرات الظهر.

يجسد ” النبوى ” دور الضابط محمود عبد الظاهر، وهى شخصية مركبة للغاية ، وقدمها بشكل مختلف من خلال هذا الدور، إذ أطلق شاربه، مع ممارسة بعض الألعاب الرياضية.