المملكة تُسطر في دفاترها زيارة ترامب التاريخية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعد زيارة تاريخية، سُطرت في دفاتر المملكة، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي غادر المملكة صباح اليوم، اكتظت الزيارة بالقمم والفعاليات والاحتفالات، وتُوجت بالعديد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية التي تقوي أمن المملكة وتنمي اقتصادها خلال الفترة القادمة.

خادم الحرمين يستضيف الرئيس الأمريكي وعائلته على مائدة عشاء في قصر المربع بالرياض في مساء الأحد.

زارت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، صباح الأحد، المدرسة العالمية الأمريكية بالرياض، وذلك على هامش زيارتها للمملكة برفقة الرئيس ترامب.

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي في صورة تذكارية، عقب اختتام القمة الخليجية – الأمريكية بالرياض أمس الأحد.

افتتح خادم الحرمين الشريفين القمة العربية – الإسلامية – الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي وقادة الدول العربية والإسلامية، حيث ركز في كلمته على التنديد بسياسات إيران العدوانية في المنطقة وضرورة التوحد لمكافحة التطرف والإرهاب.

وألقى الرئيس الأمريكي خطاباً أمام قادة وزعماء دول العالمين العربي والإسلامي أكد خلاله على أن الإسلام من أعظم الديانات في العالم، وأن القمة العربية – الإسلامية – الأمريكية بداية لإنشاء ائتلاف دولي لمواجهة التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

والتقط خادم الحرمين والرئيس الأمريكي صورة تذكارية مع زعماء وقادة الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض.

خادم الحرمين يتحدث إلى ولي العهد وولي ولي العهد على هامش فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وعلى هامش القمة، التقطت عدسات المصورين هذه الصورة اللافتة للعميد عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان، حيث ينحني ليربط حذاءه أثناء استقباله الرئيس الأمريكي والوفود المشاركة في القمة العربية – الإسلامية – الأمريكية.

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي والرئيس المصري يدشنون المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال” مساء الأحد، بحضور قادة الدول العربية والإسلامية المشاركة بالقمة.



إيفانكا ترامب تتحدث نيابةً عن والدها، في ملتقى “مغردون” الذي نظمته جمعية “مسك” الخيرية بحضور ولي ولي العهد ووزراء ومشاهير التواصل الاجتماعي.

ترامب وزوجته على سلم الطائرة إيذاناً بمغادرة الرياض.