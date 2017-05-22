شركة السيف تطرح وظائف بالرياض وجازان - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، أو شهادات التقنية، للعمل بفروعها وبعددٍ من الشركات التابعة في كل من الرياض، وجازان.

واوضحت الشركة ان الوظائف وفق المسميات و المؤهلات التالية:

– أمين المخزن – (الرياض): شهادة الدبلوم في مجال ذات الصلة.

– محاسب أول – (الرياض): درجة البكالوريوس في (المحاسبة، أو المالية).

– مساح كهربائي – (جازان): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو شهادات التقنية.

– مساح ميكانيكي – (جازان): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو شهادات التقنية.

وأتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2017م.

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