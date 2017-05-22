 إطلاق النار على موكب المبعوث الأممي في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

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إطلاق النار على موكب المبعوث الأممي في اليمن

إطلاق النار على موكب المبعوث الأممي في اليمن
فهمي محمد(صدى):

أفادت قناة ” سكاي نيوز ” عربية بأن موكب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تعرض لإطلاق نار في مطار صنعاء.

وأضافت ” أن المبعوث الدولي وصل إلى صنعاء بهدف لقاء وفدي الانقلابيين الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح في إطار جولته الجديدة لتنشيط عملية المفاوضات اليمنية وإبرام هدنة إنسانية قبل شهر رمضان ” .

وتابعت ” وفور وصوله دفع الحوثيون بالعشرات من المحتجين المحسوبين عليهم مرددين هتافات ضد المبعوث الدولي ومنعه من الخروج من داخل المطار ” ، مضيفة: ” وبعد أكثر من ربع ساعة فرقت قوات أمنية المحتجين، وأطلقت النار في الهواء لتفريقهم، وتمكن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد التوجه إلى مقر الأمم المتحدة في صنعاء ” .


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