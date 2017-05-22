شؤون الحرمين تنهي أعمال استبدال الحلقات الفضية إلى حلقات ذهبية لثوب الكعبة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

انهت الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال استبدال الحلقات الفضية إلى حلقات ذهبية على رخام شاذروان الكعبة المشرفة والمثبتة للكسوة بعدد إجمالي (57) حلقة على أضلاع الكعبة المشرفة والبديلة عن الحلقات الفضية.

كما تم الانتهاء من تذهيب عدد (15) حلقة فضية للاحتفاظ بها كبديل للحلقات في حال تضررها.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ونائبه لشؤون المسجد الحرام .