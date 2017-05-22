الوحدة الإماراتي يسعى لضم مهاجم الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أكد أحمد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي، أنه لا يزال يتمسك بأمل ضم المحترف السوري عمر خربين لاعب الظفرة، والمعار حالياً للهلال.

وقال الرميثي :” مازلنا نأمل في التعاقد مع مهاجم الظفرة عمر خربين في حال موافقة مسؤولي الظفرة على العرض الذي تقدم به الوحدة لشراء بطاقة اللاعب “.

يذكر أن خربين أكد في أكثر من مناسبة رغبته بالاستمرار مع الهلال، بعدما حقق معه لقب دوري جميل للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ويلعب برفقته حالياً بدوري أبطال آسيا، وقدم مستوى مميز بين صفوف الزعيم.