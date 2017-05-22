العدل تعلن عن رابط نتائج المرشحين في المسابقة الوظيفية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت وزارة العدل رابطاً للاستعلام عن نتائج المرشحين على المسابقة الوظيفية التي أعلنت عنها في وقت ماضي على الرابط التالي: من هنــــــــــا

وهى كالتالي : «كاتب ضبط، وباحث شرعي مساعد، وباحث قانوني مساعد، ومأمور تنفيذ، ومحاسب مساعد، ومقدر أملاك مساعد، وفني دعم مساعد» على المرتبة السادسة في محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية.

وحددت الوزارة يوم الأحد الموافق 15 / 05/ 14388هـ للمقابلات الشخصية فيما بلغ عدد من اجتازوا الاختبار التحريري وتم استدعاؤهم لإجراء المقابلات الشخصية 4472 متسابقًا.