باعشن يُثمن دور اعضاء الشرف - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حاتم باعشن، تكفل عضوا شرف النادي أنمار الحائلي وأحمد كعكي بتسديد رواتب اللاعب التونسي أحمد العكايشي.

وقام عضوا شرف الاتحاد بسدادا رواتب أشهر “يناير – فبراير – مارس – أبريل” وما تبقى من مبلغ مقدم عقد المحترف التونسي مع الاتحاد، استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وأكد باعشن أن هذا الدعم منهما غير مستغرب ويأتي امتداداً لمواقفهما المشرفة إلى جانب الكيان الاتحادي، وما يقومان به نموذج للدور الحقيقي لأعضاء الشرف في دعم مسيرة ناديهم العريق.