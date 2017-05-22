ميليشيات الأسد تدك درعا البلد بالصواريخ - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

دكت ميليشيات الأسد اليوم الأثنين منطقة درعا البلد بحوالي 11 صاروخ أرض – أرض، في اشتباكات دامية مع الفصائل المعارضة على محاور حي المنشية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هي المرة الثانية في درعا منذ بداية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق ” تخفيف التصعيد ” والتي تشمل محافظة إدلب وغوطة دمشق الشرقية وريفي حماة وحمص الشماليين .

وأضاف المرصد أن ميليشيات النظام قصفت بلدة أم باطنة وقرية المشرفة و استهدفت بلدة طرنجة وتل الحمرية والصمدانية بالرشاشات الثقيلة بالقنيطرة الشمالي والأوسط .