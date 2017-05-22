⁠⁠⁠⁠⁠التشكيل المبدئي للفريق الاسترالي لمواجهة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استعد أنجي بوستيكوجلو، مدرب أستراليا، لمواجهة المملكة في تصفيات كأس العالم باستدعاء مهاجمه جيمي مكلارين، ضمن تشكيلة مبدئية من 30 لاعبًا.

وقال بوستيكوجلو عن مكلارين الذي خاض مباراتين مع أستراليا، بعد تمثيل أسكتلندا على مستويات الشباب: “ نحن في حاجة إلى بعض العمق في كل المراكز.. سيكون الشهر مليئًا بالتحديات ” .

وأنهت أستراليا سلسلة من 4 تعادلات متتالية بالفوز 2-0 على الإمارات في سيدني، في مارس/آذار الماضي، لكنها تحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، بفارق ثلاث نقاط عن اليابان والسعودية.

ويتأهل أول منتخبين فقط بشكل مباشر، ويخوض ثالث الترتيب رحلة أخرى نحو التأهل.

وتلعب أستراليا على أرضها مع المملكة في الثامن من يونيو/حزيران، قبل أن تسافر للعب في ضيافة اليابان في أغسطس/آب، ثم تخوض آخر مباراة في التصفيات على أرضها أمام تايلاند في سبتمبر/أيلول.

واستدعى بوستيكوجلو ستة لاعبين لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية، ومنهم المدافع ديلان مكجوان المحترف في البرتغال، وهو الشقيق الأصغر لريان مكجوان، لاعب منتخب أستراليا، كما ضم أيدين هروستيتش المحترف في هولندا.

وسيتقلص عدد المنضمين لتشكيلة أستراليا إلى 23 لاعبًا الأسبوع المقبل، حيث ستلعب مع البرازيل وديًا في ملبورن، في 13 يونيو/حزيران، قبل السفر إلى روسيا للعب في كأس القارات، التي ستقام بين 19 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية مع ألمانيا وتشيلي والكاميرون.

وجاءت القائمة الأسترالية على النحو التالي:

حراس المرمى: مارك بيرجيتي وميتشل لانجيراك ومات رايان وداني فوكوفيتش.

الدفاع: عزيز بيهيتش وميلوش ديجينيك وأليكس جرسباك ورايان جرانت وديلان مكجوان ورايان مكجوان وترينت سينسبيري وبراد سميث وبيلي رايت.

خط الوسط: مصطفى أميني وكريج جودوين وأيدين هروستيتش وجاكسون إيرفين ومايل جديناك وجيمس جيجو وروبي كروز وماثيو ليكي وماسيمو لونجو وريلي مكجري ومارك ميليجان وآرون موي وتومي روجيتش وجيمس ترويسي.

الهجوم: تيم كاهيل وتومي يوريتش وجيمي مكلارين.