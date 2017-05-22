650 إماماً سعودياً يؤمون المسلمين خلال 20 عاماً بمختلف دول العالم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تقابل الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام وكيل وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الاثنين مع المشاركين في برنامج الإمامة بالخارج للعام الحالي 1438هـ والبالغ عددهم 41 إماماً.

وأكد الشيخ عبدالرحمن الغنام كلمة أن تنفيذ الوزارة للبرنامج يأتي بإنطلاقة من المملكة إلى العالم في شهر رمضان بتكليف أبنائها وتعليمهم أصول النهج الإسلامي الصحيح وسطية واعتدالا وسماحة لنشرة بالخارج .

ويذكر أن للدول التي شملها البرنامج وهى 70دولة وهم أفريقيا وآسيا و،أوروبا ، وأمريكا وذلك لإمامة المصلين في شهر رمضان حتى نهاية العام الماضي 1437هـ،وبلغ عدد الأئمة الذين سافروا 650 إماماً، خلال 20 عاماً .