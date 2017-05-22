«البرغوث» الأرجنتيني يتوج بالحذاء الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة الحذاء الذهبى كأفضل هداف فى الدوريات الخمسة الكبرى، برصيد 37 هدفا.

وكان أقرب منافسيه المهاجم الهولندى باس دوست لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالى الوصيف بـ 34 هدفا.

وجاء المهاجم الجابونى بيير أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند ثالثا برصيد 31، ثم المهاجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى لاعب بايرن ميونخ الألماني برصيد 30 هدفا، وجاء البوسنى ايدين دجيكو مهاجم روما الإيطالى خامسا برصيد 28 هدفا.

وحصد ميسي الملقب بالبرغوث جائزة الحذاء الذهبى للمرة الرابعة فى تاريخه بعد 3 مواسم سابقة 2009 – 2010، 2011 – 2012 و 2012 – 2013.