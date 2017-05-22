الكشف عن هوية اللاعب الذي أهان بيكيه أثناء احتفالات ريال مدريد بالدوري - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة “ سبورت ” المقربة من النادي الكتالوني أن داني كارفاخال، الظهير الأيمن للمرينجي هو الذي أهان جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، ونادي أتليتكو أثناء احتفالات الملكي بالفوز بالدوري الإسباني للمرة الـ 33 في تاريخهم وللمرة الأولى من 2012.

كان الآلاف من جماهير ريال مدريد احتشدوا مساء، أمس، في ميدان سيبيليس، المخصص للاحتفالات بألقاب الملكي، للاحتفال بفوز الفريق باللقب عقب الانتصار على مالاجا بثنائية نظيفة بمشاركة نجوم الفريق الملكي الذين استقلوا حافلة مكشوفة، مرت بالشوارع الرئيسية في العاصمة الإسبانية مدريد وصولا إلى ساحة الاحتفالات.

واستقبل الجمهور حافلة الفريق الملكي بهجوم على بيكيه بقولهم: “ بيكيه، أيها الوقح ، حيي الأبطال ” ، كما لم ينسوا السخرية من أتليتكو مدريد، الذي خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد البلانكوس، بترديدهم: “ أيها الهنود، أخبروني كيف تشعرون الآن ”.