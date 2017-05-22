إطلاق سراح عدد من سجناء الديون بجازان بمبلغ 1.8 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أعلن الفنان فايز المالكي، عن حملة لإطلاق سراح السجناء بمنطقة جازان، بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة جازان «تراحم»، وذلك برعاية أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من مشاهير «وسائل التواصل الاجتماعي».

وتهدف الحملة إلى تفريج كربات النزلاء الغارمين الموقوفين بسجون المنطقة بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة، وفقا لضوابط متبعة.

وأوضح رئيس اللجنة محافظ صبيا علي بن موسى زعلة، أن أحد المتبرعين تكفل بإخراج 20 نزيلا بمبلغ 600 ألف ريال، كما أن اللجنة ساهمت خلال الأشهر الستة في إطلاق عدد من السجناء بمبلغ مليونين و800 ألف ريال.