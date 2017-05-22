تدشين نظام الرصد الآلي بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقه الجوف دشن سعادة وكيل أماره منطقة الجوف الأستاذ/ احمد ال الشيخ نظام الرصد الألي بالمنطقة .

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة من مراحل التطور الإستراتيجي لهذا النظام ضمن برنامج السلامة المرورية تحت مظلة وزارة الداخلية وبدعم لامحدود من لدن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية “حفظه الله ” وبمتابعة من معالي مدير الأمن العام وإشراف سعادة مدير الإدارة العامة للمرور.

وقد سبق ذلك تهيئة الطرق والشوارع التي سيتم متابعتها ورصد المخالفات الواقعة عليها بلوحات توضيحية للسرعات المسموح بها حتى لا يتم تجاوزها.

وقد حضر التدشين سعادة اللواء/قحاط ال قحاط مدير شرطة منطقة الجوف وسعادة العميد/محمد بن نايف العتيبي مدير مرور منطقة الجوف والمهندس/محمد الوتيد ممثل شركة تحكم في وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني.

الإدارة العامة للمرور تتمنى للجميع السلامة الدائمة .