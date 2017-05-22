رئيسة وزراء بريطانيا : انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يونيو القادم - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تدعو رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الاثنين الناخبين لدعمها من أجل إتمام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي .

وأوضح خطاب لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الضوء على أن محادثات الانفصال عن التكتل الأوروبي قد تبدأ بعد 11 يوما من الانتخابات المقررة في 8يونيو وعلقت ماي قائلة «إن الاتفاق الذي نسعى إليه سأكون أنا أو جيريمي كوربين من يتفاوض عليه ولن يكون هناك وقت نضيعه ولا يوجد وقت لكي تتلمس حكومة جديدة طريقها».

ويذكر أن المسؤولون من الاتحاد الأوروبي يعدون محادثات لأنفصال بريطانيا عن التكتل يوم 19 يونيو .