الغذاء والدواء تكشف عن خلل فادح في أجهزة ضخ الـ«إنسولين» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن وجود خلل في برمجة أجهزة ضخ «إنسولين» من طراز «ميني ميد 640 جي»، تصنعها شركة ميدترونيك العربية السعودية.

وقالت الهيئة، إن الخلل قد يمنع شحن البطارية الداخلية، وعند ظهور رسالة «خطأ الشحن رقم: 25»، سيعمل المنبه الصوتي، وستظهر للمريض رسالة الخطأ على شاشة المضخة.

وأوصت الهيئة بالتواصل مع خدمة العملاء لشركة ميدترونيك (.Medtronic Saudi Arabia Co) بالمملكة على هاتف رقم: 966114048884، أو البريد الالكتروني ksa.ra@medtronic.com، لتقديم المساعدة.