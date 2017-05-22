إنهاء إجراءات مغادرة أكثر من 7 آلاف مخالف بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

أنهت جوازات منطقة عسير إجراءات مغادرة أكثر من ٧ آلاف مخالف لنظام الإقامة والعمل, داعية الوافدين المخالفين للاستفادة من الـ ٣٥ يومًا المهلة المتبقية للمغادرة.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن إبراهيم الخالدي, أن جوازات منطقة عسير أنهت إجراءات مغادرة ٧٣٥٩ وافداً مخالفاً في منطقة عسير حتى يوم أمس, وذلك ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف “, عبر مواقع تنفيذ الحملة بمنطقة عسير المتمثلة في إدارة متابعة الوافدين بأبها وشعبة متابعة الوافدين بمحافظة بيشة وجوازات مطار أبها الإقليمي.

وأشار العميد الخالدي إلى أن الحملة تهدف إلى مساعدة الوافدين المخالفين لمغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة, وكذلك الإعفاء من الأثر النظامي لبصمة ” مرحل “, مبيناً أن الفئات المستفيدة من الحملة تشمل المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور, وكذلك أصحاب الإقامة المنتهية ومن عليه مخالفة حج بدون تصريح ومن عليه بلاغ تغيب عن العمل ” هروب ” , قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة, كما يستفيد من الحملة المتسللون إلى أراضي المملكة والعمالة السائبة التي تحمل إقامة نظامية وليس عليها بلاغ تغيب عن العمل وترغب الاستفادة من المهلة لعدم معرفة صاحب العمل, بالإضافة إلى الوافدين المخالفين لدى المؤسسات والشركات التي في النطاق الأحمر.

وأكد على أن من يبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه خلال مهلة المغادرة سيتم إعفاءه من الآثار المترتبة على بصمة ” مرحل ” والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود, وبإمكانه العودة إلى أراضي المملكة بالطرق النظامية بعد حصوله على تأشيرة الدخول اللازمة, لافتاً إلى أن الاستفادة من الأمر السامي الكريم تتطلب مغادرة الوافد المخالف قبل انتهاء المهلة المحددة وأن تكون المخالفة قبل تاريخ الإعلان عن بداية هذه المهلة 20 / 6 / 1438هـ, داعياً المخالفين للاستفادة من المهلة المتبقية للمغادرة, التي تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك وسرعة مراجعة مواقع تنفيذ الحملة.