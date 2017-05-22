مشروع مجتمع القيم النبوية بتعليم مكة يختتم برامجه - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أعلن مشروع القيم النبوية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم عن أسماء المدارس الفائزة بأنشطة وبرامج المشروع اوذلك على مسرح التعليم اليوم الاثنين 26 / 8 / 1438 هــ بحضور عدد من مديري مكاتب التعليم والمشرفين التربويين وقادة المدارس الفائزة .

وذكر الدكتور عبد الكريم السلمي المدير التنفيذي لمشروع القيم النبوية بتعليم مكة أن مشروع القيم النبوية يهدف لتحويل الأنشطة إلى ممارسات سلوكية وقد جاء شعار قيمة هذا العام “أحب مكة” لأن تكون الأكثر تأثيراً في نفوس الطلاب ونعزز في أبنائنا الطلاب أهمية هذا المكان الطاهر وقداسته وخصوصيته عن سائر البلاد وأن يرسموا من خلاله الصورة المشرقة لهذه البلاد من خلال تعاملهم مع وزار ومعتمري البيت العتيق.

مشيراً أن دعم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي للمشروع يعد داعماً قوياً لتنفيذ المشروع وأن تدشين هذه القيمة من قبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف مؤخراً ودعمه لمشروع القيم النبوية وليس ذلك بمستغرب على فضيلته فهو سباق لدعم مشاريع التربية والتعليم التي تهدف لبناء النشء الصالح لهذه البلاد الطاهرة المنتهجين لمنهج الوسطية والاعتدال.

وذكر السلمي أن المشاركين في برامج ونشطة القيمة “أحب مكة” بلغ 300 ألف طالب وطالبة وحوت القيمة 2000 حقيبة و40 ورشة عمل و100 محاضرة و9 لقاءات في مكتب التعليم حيث تنافس الطلاب على عدد من مسابقات القيمة في كل من البحث العلمي وأجمل فيدير وأجمل فلاش متحرك.وقصيدة وشاعر وكتابة المقال الأدبي .

وعرج السلمي في كلمته على الجهود المبذولة من قبل القائمين على مشروع القيم النبوية والمساهمة في نشر القيم في والاشراف عليها ومتابعة أهدافها وثمراتها اليانعة وأهدافها الواضحة في طلابنا في المشاركة الفاعلة من قبلهم التي تؤكد على المناهج الأصيلة لهذه البلاد المباركة.

هذا وقد أُعلن في ختام الحفل عن المدارس الفائزة بجوائز مقدمة بالشراكة مع مشروع تعظيم البلد الحرام كمسابقة المبادرات التطوعية مثل زيارة المسجد الحرام ومبادرة سلام وابتسامة ” نشر قيمة السلام والابتسامة ” ومبادرة ضيف الرحمن في مدرستي وبجوائز تصل لــ 20 ألف ريال وكذلك الفائزين في مسابقة البراءتان وفق التالي:

https://up.top4top.net/downloadf-507mvym91-pdf.html

هذا وقد تحدث مدير مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور سعيد الغامدي في كلمته عن أهمية التعظيم للبيت الحرام مبيناً أن بقاء البيت ببقاء تعظيمه واستشعار عظمته وقداسته والتعظيم يعني أن نربي الجيل والتعظيم ان نحقق مراد الله في هذا المكان كما يريد مشيداً بشراكة التعليم مع المشروع في تفعيل هذه القيم بين أبناء المدارس.