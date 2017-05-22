النفط يرتفع بفعل توقعات تمديد خفض الإنتاج - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ارتفع النفط اليوم مدفوعا بتقارير تفيد أن خفض المعروض الذي تقوده أوبك ربما لا يجري فحسب تمديده لما بعد 2017م ، بل وتعميقه أيضا لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار.

وراتفعت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 32 سنتاً بما يعادل 0.6 % عن الإغلاق السابق لتصل إلى 53.93 دولار للبرميل.

وعاودت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعودها فوق 50 دولارا للبرميل وزادت 29 سنتا أو 0.6 % إلى 50.62 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 10% عن أدنى مستويات مايو الحالي.

الأمريكية ” ارتفاع صافي إيرادات صادرات نفط أوبك إلى 539 مليار دولار في 2017 مقارنة مع 2016 ” نظرا لارتفاع أسعار الخام قليلا وزيادة طفيفة في إنتاج المنظمة.