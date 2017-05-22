أمانة الطائف تزيل إحداثات عشوائية بحي أم العراد - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية, إحداثات عشوائياً بحي أم العراد.

وبين رئيس بلدية غرب الطائف إن أعمال الإزالة مستمرة داخل نطاق خدمات البلدية على الأراضي المعتدى عليها دون التهاون في ذلك.

يذكر أن أمانة الطائف تنفذ برنامجاً ميدانياً للقضاء على التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء، روعي فيه تعزيز الرقابة المستمرة على الأراضي خاصة المخصصة للخدمات والتنمية، ومنع أي شكل من أشكال التعدي، وعدم إفساح المجال لضعاف النفوس للتعدي على الأراضي الحكومية وأراضي الغير.