4.5 مليون طن من الحبوب صدرتها المؤسسة العامة للحبوب منذ بداية العام - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد 1.500.000 طن من الشعير موزعه على « أستراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، الاتحاد الاوربي ، البحر الأسود ».

وأوضح محافظ المؤسسةالعامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه تم الإعلان عن مناقصة طرحتها المؤسسة العامة للحبوب وتقدم لها 24شركة وتم دعوة 26 شركة عالمية من قبل المؤسسة لمناقصات الشعير التي تطرحها المؤسسة وتم توزع الكمية التي تم ترسيتها على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع 18 شحنة كميتها 1.080.000 طن، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 7 شحنات كميتها 420.000 طن للتوريد خلال الفترة (يولية-اغسطس2017م) لتصبح اجمالي الكميات التي تعاقدت عليها المؤسسة 4.510.000 طن منذ بداية العام .