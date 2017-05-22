تغريم 5 منشآت تجارية في حملة تفتيشية للدفاع المدني بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران أمس, جولات تفتشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة الدفاع المدني للسلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية استعداداً لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف لهذا العام.

وبين الناطق الإعلامي للدفاع المدني بنجران النقيب عبدالخالق القحطاني، أن الجولات التفتيشية شملت 92 منشأة بهدف تعزيز الكشف الوقائي على هذه المنشآت، والتأكد من توفير وسائل ومتطلبات السلامة بها لتحقيق السلامة العامة ومنع المخاطر والتقليل من الخسائر، إضافة إلى تجديد التراخيص لـ34 منشأة فيما يتعلق بوسائل السلامة، مبيناً أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 53 ملاحظة تتعلق بوسائل السلامة الوقائية بالمنشآت التجارية لتعديلها، كما تم تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على 5 منشآت تجارية بالمنطقة.