الأمن التونسي يفرق مظاهرة احتجاجية حاولت إغلاق محطة ضخ نفط بالجنوب - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أطلقت قوات الأمن التونسي اليوم الاثنين قنابل الغاز لتفريق محتجين حاولوا اقتحام محطة لضخ النفط فى الكامور بصحراء تطاوين بجنوب البلاد لإغلاقها بعد أن أعاد الجيش أمس فتحها.

ويأتى إطلاق قنابل الغاز بينما تعيش المنطقة احتقانا واسعا واحتجاجات تطالب بفرص العمل ونصيب من الثروة النفطية.

وحذر الجيش التونسى أمس لجوئه للقوة ضد أى احتجاجات تهدف لوقف الإنتاج.

وكان المعتصمون بمنطقة الكامور أغلقوا محطة لضخ النفط قبل أن تُفتح أمس من جديد وسط تعزيزات كبيرة من الجيش والحرس الوطنى.