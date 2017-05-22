ولي ولي العهد يستعرض مع وزير الدفاع النيجيري العلاقات الثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم مع معالي وزير الدفاع بجمهورية نيجيريا منصور محمد دان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الدفاعية.

حضر الاجتماع معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.