سيارة و 50 ألف ريال هدية معلم متقاعد بالكامل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كرم معلمو ومنسوبو ابتدائية عمرو بن قيس زميلهم الأستاذ والقائد التربوي «مصلح بن عالي بن هبيص المغيظي السلمي» بمناسبة تقاعده من سلك التعليم بعد أن أمضى 38 عاماً في قاعات التعليم.

وأقام زملاءه وأقاربه احتفالية في إحدى القاعات بمحافظة الكامل تم خلالها تكريمه وتوديعه بالعديد من الهدايا سواء العينيه والرمزية والمالية .

وقدمت الهدايا التذكارية لـ«مصلح» حيث قدم أبناءه هدية قيمة عبارة عن جيب لكزس موديل 2017 لوالدهم والذي اعتبروه فخراً لهم ثم قدمت أسرة آل هبيص مبلغ مالي وقدره خمسون ألف ريال ومن بعدها قدم زملاءه وأصدقاءه الهدايا المتنوعة.