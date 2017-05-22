مهاجم الاتحاد باق مع الفريق - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تمكنت إدارة نادي الاتحاد من طي صفحة أزمة كانت كفيلة بفتح أبواب من الانتقادات على إدارة حاتم باعشن، حيث تأكد بقاء المهاجم التونسي أحمد العكايشي مع الاتحاد في أعقاب إنهاء أزمة مستحقاته المالية المتأخرة بفضل جهود الثنائي أحمد كعكي وأنمار الحائلي عضوي شرف النادي.

حيث بادر كعكي والحائلي بتسديد 3 رواتب شهرية، وكذلك جزء من مقدم عقده المتأخر الخاص بالعكايشي، وهو ما هدأ ثورة اللاعب وأخمد مخططات وكيله لفسخ عقد اللاعب التونسي مع الاتحاد.

وكان وكيل العكايشي قد هدد بفسخ عقد اللاعب بسبب عدم تسلمه 3 رواتب بجانب إخلال الاتحاديين بالفترة الزمنية للإيفاء بجزء من مقدم العقد، وبعث خطاباً رسمياً لإدارة حاتم باعشن تضمن المطالبات المالية، مؤكداً في ثناياه أنه بتاريخ 25 من مايو الجاري، يحق لعكايشي فك ارتباطه بالنمور حسب اللوائح.