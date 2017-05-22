الرئيس الأمريكي يغادر الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

غادر فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرياض اليوم بعد زيارة رسمية للمملكة .

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المسؤولين.