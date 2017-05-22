لبناني يُطالب بميراثه من تركة صديقه المثلي نجم البوب " جورج مايكل " - صحيفة صدى الالكترونية

لبناني يُطالب بميراثه من تركة صديقه المثلي نجم البوب ” جورج مايكل “
طالب اللبناني الأصل فادي فواز بميراثه من تركة صديقه التي تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، وليس ذلك فحسب وإنما يريد أيضاً البقاء في منزله الذي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني ، حيث لا يريد فواز (43عاماً) التخلي عن نمط الحياة الفخم الذي عاشه مع أسطورة البوب .
وقال مصدر مقرب من فواز، إنه يسعى للتأكد من حصوله على حصة ضخمة من التركة والبقاء في المنزل الفاخر الذي عاش فيه مع النجم، كما يأمل كسب الملايين من نشر كتاب عن حياته مع مايكل، فيما عرض عليه الناشرون حتى الآن 50 ألف إسترليني فقط.
وقال صديق طفولة مايكل، جورجيو (54عاماً) “ هذا الشيء لم تتخيله عائلته على الإطلاق، لاسيما وأن فادي لا يخفي ما يريده من المال ” .
وكان فواز قد عثر على جورج مايكل ميتاً في عيد الميلاد في غورينغ، أوكسفوردشاير، وحامت حوله الشبهات في قتله وتمت تبرئته فيما بعد، إلا أن الظروف المحيطة بوفاته مازالت غامضة.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16282 ] نشر منذ 58 دقيقة
فادي هاه😠
عطوه سراويل الهالك وبدون غسيل🤗
بنت الديره[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 26 دقيقة
هذا يشوف نفسه في حكم زوجته يعني يحق له الميراث ما همه سمعه ولا شرف باع كلش عشان الورث عالم حيواني
مطـــــــــر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 1581 ] نشر منذ 19 دقيقة
لوع الله كبدك , فعلا هذا اخر الزمن , قبحك الله والحقك به حيث كان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10436 ] نشر منذ 16 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اللبناني فاعل والا مفعول به مجرور
ان كان فاعل فلا يحق له حسب القانون البريطاني /الاسترليني شي من التركه وان كان مفعول به مجرور وعنده عقد نكاح قانوني يحق له جزء من التركه
ماجد[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 9 دقائق
مخنث لبناني يطالب ورثه من المخنث البريطاني علي حسب القانون البريطاني له نصف التركة هـ ه ه هـ هـ
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5575 ] نشر منذ 6 دقائق
اعوذ با الله شكله هو اللي قتله صحيح يوم هذي عومه