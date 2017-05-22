بالصور.. لقطات طريفة ترصد لحظات ما قبل الكارثة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. لقطات طريفة ترصد لحظات ما قبل الكارثة
تمر الكوارث في حياتنا ولكننا لا نتذكرها، وعندما تقع في اللحظة المناسبة أمام الكاميرا، يصبح نسيانها صعباً.
وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي لقطات مروعة للحظة قبل وقوع الكارثة، وأظهرت الصور لحظة قبل سقوط امرأة من أعلى أرجوحة، أو سقوط قطعة حلوى من يد أخرى. وكذلك، هناك لقطات ما قبل انسكاب المشروبات، وغيرها من المواقف الكارثية.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16282 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الي طارت من المرجيحة إذا مافي أحد يتلقفها
ولا علموني أجي😂😂😂😂😂😂
بنت الديره[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 21 دقيقة
فيه ناس هنا راعيين فزعات ههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10436 ] نشر منذ 11 دقيقة
المسكين اللي يلعب التنس الارضي …