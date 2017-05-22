 بالصور.. لقطات طريفة ترصد لحظات ما قبل الكارثة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 22

    مايو

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بالصور.. لقطات طريفة ترصد لحظات ما قبل الكارثة

بالصور.. لقطات طريفة ترصد لحظات ما قبل الكارثة
وكالات(صدى):

تمر الكوارث في حياتنا ولكننا لا نتذكرها، وعندما تقع في اللحظة المناسبة أمام الكاميرا، يصبح نسيانها صعباً.

وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي لقطات مروعة للحظة قبل وقوع الكارثة، وأظهرت الصور لحظة قبل سقوط امرأة من أعلى أرجوحة، أو سقوط قطعة حلوى من يد أخرى. وكذلك، هناك لقطات ما قبل انسكاب المشروبات، وغيرها من المواقف الكارثية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16282 ] نشر منذ 1 ساعة

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الي طارت من المرجيحة إذا مافي أحد يتلقفها
ولا علموني أجي😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 21 دقيقة

فيه ناس هنا راعيين فزعات ههههه

[ عدد التعليقات: 10436 ] نشر منذ 11 دقيقة

المسكين اللي يلعب التنس الارضي …

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