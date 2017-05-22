بالصور.. لقطات طريفة ترصد لحظات ما قبل الكارثة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تمر الكوارث في حياتنا ولكننا لا نتذكرها، وعندما تقع في اللحظة المناسبة أمام الكاميرا، يصبح نسيانها صعباً.

وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي لقطات مروعة للحظة قبل وقوع الكارثة، وأظهرت الصور لحظة قبل سقوط امرأة من أعلى أرجوحة، أو سقوط قطعة حلوى من يد أخرى. وكذلك، هناك لقطات ما قبل انسكاب المشروبات، وغيرها من المواقف الكارثية.

